Konzert am 1. Freitag im Monat im Stadtkaffee-Konditorei Kastner am Hauptplatz 26 in Bad Leonfelden am



Freitag 6. Jänner 2017 um 19:30

Dreikönigss(w)ingen mit den „PPPP“

Sissi Pfann, Rudy Pfann, Wolfgang Pammer, Toni Pichler

Machen stilistisch uneingeschränkte Wirtshausmusik:

Volks-u. internationale Unterhaltungsmusik der letzten 99 Jahre!

Eintritt frei(willige Spende)