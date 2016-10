AT

, Hauptpl. 26 , 4190 Bad Leonfelden AT

Konditorei Kastner , Hauptpl. 26 , 4190 Bad Leonfelden AT

Fr. 28.10.2016 um 19:30 – Eintritt frei(willige Spende)

Duo Balyk - Bajan(Akkordeon) und Domra, (Mandoline) - aus Russland

in der Café-Konditorei Kastner am Hauptplatz in Bad Leonfelden

Preisträger internationaler Wettbewerbe - spielen Werke von W. A. Mozart, P. I. Tschaikovskij, S. Joplin, M Theodorakis usw.