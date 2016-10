einig'schpian und außalassn

Fr. 04.11.2016 um 19:30 – Eintritt frei(willige Spende)

„Prinz Rosa“ Nora und Peter Mayer (Gitarre, E-Piano und Gesang) aus Ried/I. mit ihrem Programm „einig’schpian und außalåssn“ in der Café-Konditorei Kastner am Hauptplatz 26 in Bad Leonfelden

Ihre Wurzeln haben die beiden Musiker in der Volksmusik des Innviertels, sind aber auch geprägt von ihren Studien in der Klassik, Jazz und der Weltmusik. Sie fesseln das Publikum mit ihrer sensiblen, spontanen und dabei ansteckend heiteren Art.