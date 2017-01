Einzelunternehmen nutzen PR Beratungstag ÖAAB Lichtberg

22.01.2017, 08:26 Uhr

Am 19. Dezember 2016 hielten Melanie Wöss (Obfrau ÖAAB Lichtenberg) und Monika Ratzenböck (Bildungsreferentin des ÖAAB Lichtenberg) zum 22. Mal den PR-Beratungstag für lokale Einzelunternehmen im Café Gust Klabacher, Lichtenberg, ab.



Gelungener Start

Diesmal holte sich Gabriela Hirtl, die im November 2016 in Lichtenberg das Geschäft „Frau Gabi“ eröffnete, wertvolle PR-Tipps wie sie vor Ort ihr Unternehmen bekannt machen kann. Ob die Vorstellung in der Gemeindezeitung oder ein Aushang an der Anschlagtafel sowie der Eintrag in der Gemeindehomepage – es stehen immer viele Wege zur Verfügung sein Unternehmen kostenlos zu bewerben.

PR-Tipps für Einzelunternehmen

„Der ÖAAB Lichtenberg gibt Einzelunternehmen mit praxiserprobten PR-Tipps Starthilfe das eigene Unternehmen bekannt zu machen und das Image zu erhöhen. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen. Der PR-Beratungstag, den wir einmal monatlich anbieten, ist immer ausgebucht “, freut sich Obfrau Melanie Wöss.„Es gibt viele Möglichkeiten sich auch mit keinem oder kleinem Budget öffentlichkeitswirksam zu präsentieren. Vielen Einzelunternehmen ist dies oft gar nicht bewusst. Wir leisten dazu einen Beitrag, dass der Start und die Entwicklung der Unternehmen vor Ort gut gelingt. Vor allem freuen wir uns immer wieder über die positiven Rückmeldungen, dass unsere PR-Tipps gut umgesetzt wurden,“ merkt Monika Ratzenböck an. Die Firmeninhaberin der Agentur Strategische Öffentlichkeitsarbeit in Lichtenberg spezialisierte sich auf die lokale und regionale Öffentlichkeitsarbeit für Einzelunternehmen.Gabriela Hirtl hat mit ihrem Einzelunternehmen den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Das Geschäft Frau Gabi bietet ein buntes Sortiment an handgefertigten Waren von kreativen Menschen aus der Region. Der Start ist erfolgreich geglückt. Viele Menschen jeden Alters besuchen „ Frau Gabi“ nutzen den Austausch und die Gelegenheit in Ruhe zu stöbern. www.fraugabi.design.atKontakt:Monika RatzenböckAgentur Strategische ÖffentlichkeitsarbeitWohnpark 3, 4040 LichtenbergE-Mail: office@monka-ratzenboeck.atMobil: 0676 60 44 123www.monika-ratzenboeck.at