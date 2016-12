Es ist viel los rund um Weihnachten

14.12.2016, 20:00 Uhr

Ein turbulenter Dreiakter und eine Kostümwertung sorgen an den Feiertagen für viel Abwechslung.





Punschstände der Landjugend

BEZIRK (vom). Während manche das Weihnachtsfest und Silvester zu Hause mit der Famile verbringen wollen, gibt es im Bezirk auch die Möglichkeit die Feiertage auswärts zu verbringen. Wer sich auf Weihnachten einstimmen möchte, ist bei der Christmas-Show von Andy Lee Lang am Donnerstag, 22. Dezember, 20 Uhr, im Schul- und Kulturzentrum Feldkirchen sicher richtig. Seit 1993 begeistert Andy Lee Lang mit seiner jährlichen Christmas-Show „Rockin’ Christmas“ tausende von Konzertbesuchern. Amerikanische Weihnachts-Klassiker wie „Rudolph, The Red-Nosed Reindeer“, „Winter Wonderland“ oder „White Christmas“ werden in rockigen und swingenden Rhythmen präsentiert. Andy’s Versionen von „Merry Christmas Everyone“ und „Rockin’ Around The Christmas Tree”, verpackt in erfrischende Arrangements, sind seit Jahren musikalische Highlights der Show. Aber Abwechslung steht auch bei dieser Show im Vordergrund und jedes Jahr gibt es neue Titel in der Show zu hören. Eine 7-köpfige Band sorgt für den perfekten Sound und damit lautet auch heuer das Motto wieder: „Santa Claus Is Coming To Town“. Karten gibt es bei Ö-Ticket , bei allen Ö-Ticket Vorverkaufsstellen und im Gasthaus Petermichl Am Weihnachtsabend laden wieder einige Landjugenden aus dem Bezirk zum Punschstand nach der Christmette ein. So auch beispielsweise die Landjugend Oberneukirchen. Am Samstag, 24. Dezember, freuen sich die Mitglieder ab 23 Uhr auf ein gemeinsames Beisammensein am Marktplatz. Auch die Landjugend Reichenau schenkt am Heiligen Abend Punsch am Ortsplatz aus.

Theater zum Jahreswechsel

Silvesterlauf und Warm-up-Party

Viel zu lachen haben die Besucher an den Tagen rund um Weihnachten und Neujahr beim Schmankerlwirt Lummerstorfer in Vorderweißenbach. Die Theatergruppe führt dieses Jahr den turbulenten Dreiakter „Allein unter Kühen“ auf. "Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dieses Jahr der Feuerwehr Amesschlag zugute, welche uns hinter den Kulissen tatkräftig unter die Arme greift", so Clemens Kaar von der Theatergruppe Vorderweißenbach. Die erste Aufführung ist die Kindervorstellung am Sonntag, 18. Dezember, um 14 Uhr. Alle Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre haben freien Eintritt. Nach der offiziellen Premiere am Montag, 26. Dezember, um 20 Uhr, gibt es acht weitere Spieltermine: 27., 29. und 30. Dezember sowie 5., 6. und 7. Jänner, jeweils um 20 Uhr. Am 6. und 7. Jänner sind jeweils um 14 Uhr zusätzliche Vorstellungen. Karten können bei der Raika Vorderweißenbach von 8.30 bis 11.30 Uhr (keine telefonischen Kartenbestellungen) oder beim Kartentelefon unter Tel. 0664/5813 851, täglich von 18 bis 20 Uhr reserviert werden. Am 24. und 31. Dezember ist das Kartenbüro und das Kartentelefon nicht besetzt. Weitere Infos unter www.theatergruppe-vorderweissenbach.at oder Allein unter Kühen In Schenkenfelden gibt es heuer zum ersten Mal die Möglichkeit, das Jahr sportlich ausklingen zu lassen. Der Silvesterlauf startet am Samstag, 31. Jänner, um 14 Uhr am Marktplatz. Die Voranmeldung ( hier geht's zur Anmeldung ) schließt am Freitag, 30. Jänner, um 19 Uhr. Eine Nachnennung ist jedoch bis eine Stunde vor Start noch möglich. Die Startgebühr beträgt 10 Euro, bei Nachnennung erhöht sich das Startgeld um 2 Euro. Gelaufen werden vier Runden mit jeweils einem Kilometer. "Nachdem wir heuer einen sehr erfolgreichen Start mit unserem Bike&Run-Bewerb, der Hirtenstein-Trophy hatten, waren wir überzeugt, dass wir den Schwung gleich nutzen können und auch noch einen Silvesterlauf veranstalten können", erklärt Patrick Grüner, vom Running Team der SU Schenkenfelden. Das Rahmenprogramm steht unter dem Motto "Warm-up-Party". DJ TMike sorgt für gute Stimmung nach dem Lauf und als Einstimmung auf den Jahreswechsel gibt es ein Kinderfeuerwerk. Die Gäste werden natürlich mit Punsch, Glühwein, Essen und Trinken versorgt. "Ein besonderes Highlight ist die Kostümwertung. Unter allen kostümierten Teilnehmern werden die drei Besten gekürt. Auf die Sieger warten tolle selbstgemachte Pokale", so Patrick Grüner.Weitere Veranstaltungen rund um Weihnachten und Silvester finden Sie hier