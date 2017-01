Fahranfänger geriet auf Gegenfahrbahn

15.01.2017, 10:21 Uhr

Wohl aufgrund schlechter Fahrbahnverhältnisse geriet ein 19-jähriger Autolenker in den Gegenverkehr.

ZWETTL. Ein junger Mann aus Sonnberg im Mühlkreis fuhr am Samstag, 14. Jänner, gegen 10.20 Uhr mit seinem Pkw auf der B126, Leonfeldener Straße Richtung Bad Leonfelden. Im Bereich von Zwettl an der Rodl kam der junge Lenker auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn in einer starken Rechtskurve ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. In der Folge prallte er gegen den Pkw eines 63-Jährigen aus Bad Leonfelden, der gemeinsam mit seiner 86-jährigen Mutter unterwegs war. Die drei Unfallbeteiligten wurden unbestimmten Grades verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert.