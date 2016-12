Ganglberger spendete bei der Christkindaktion für die Familie Schiller

23.12.2016, 13:01 Uhr

Spendenkonto

Mit Hilfe der Leser möchte das BezirksRundschau-Christkind heuer die Familie Schiller unterstützen. Jungbauer Paul Schiller kann nur mit fremder finanzieller Hilfe den Stall fertigstellen, den er noch mit seinem verstorbenen Vater geplant hatte.• Richten Sie Ihre Geldspende bitte mit deman folgendes Konto bei der Raiffeisenlandesbank:liegen in allen Raiffeisenbanken in OÖ auf.• Ab einer Spende von 350 Euro wird ein Foto der Scheckübergabe in der Zeitung veröffentlicht.