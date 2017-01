Gerstorfer besuchte Diakoniewerk-Einrichtungen

13.01.2017, 15:58 Uhr

Auch über die im Herbst 2016 von der Landesregierung beschlossene Reform "Sozialressort 2021plus" wurde gesprochen. Bis 2020 will das Land OÖ ingesamt 200 Millionen bei den sozialen Diensten einsparen. Gleichzeitig sollen die rund 800 Beeinträchtigten, die momentan auf einer Warteliste stehen, ebenfalls die Dienstleistungen des Sozialressort beanspruchen können, so Gerstorfer. Großes Interesse zeigt die Landesrätin an den Beschäftigungsprojekten des Diakoniewerks. "Mein Ziel ist es, den Anteil der integrativen Beschäftigungsformen zu erhöhen." Die Beeinträchtigten sollen damit mehr Selbstbestimmung gewinnen.