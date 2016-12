Kapl erhält größten Auftrag der Firmengeschichte

14.12.2016, 20:00 Uhr

Der LUX Tower wird künftig nicht nur das Erscheinungsbild des Linzer Bahnhofsviertels sichtbar beeinflussen, er sticht auch aus allen bisherigen Aufträgen der Firma Kapl Bau heraus: Es ist der größte Einzelauftrag in der bisherigen Geschichte des Mühlviertler Traditionsunternehmens. Insgesamt werden 50 Millionen Euro in das Projekt investiert.

BAD LEONFELDEN/LINZ. BAD LEONFELDEN/LINZ. Gemeinsam mit der Firma Weissel hat Kapl Bau aus Bad Leonfelden den Zuschlag für die Teil-Generalunternehmerarbeiten am Projekt LUX Tower bekommen und wird diese in einer Arbeitsgemeinschaft umsetzen. Der LUX Tower entsteht auf einer Fläche von etwa 1.000 Quadratmetern in der direkten Nachbarschaft des Power Towers der Energie AG und der Arbeiterkammer. Mit 21 Stockwerken über der Erde und einer Traufenhöhe von 81 Metern wird das Hochhaus eines der höchsten Gebäude von Linz. 26 Monate lang werden etwa 30 Arbeiter von Kapl Bau und Weissel auf dieser Baustelle arbeiten. Nach der Fertigstellung werden mehr als 120 Wohnungen, Büros und Geschäftsflächen im LUX Tower zu finden sein. Eines der Highlights ist eine Grünebene im vierten Stock, auf der sich unter anderem ein Kinderspielplatz und eine Begegnungszone befinden werden. „Der Zuschlag für das Projekt zeigt, dass bei Kapl Bau sowohl die fachliche Kompetenz als auch die notwendige Manpower vorhanden sind, um solche Projekte angehen zu können“, freut sich Geschäftsführer Johann Amerstorfer.