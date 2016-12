„Kauf ein Stück mehr“ für den Sozialmarkt

02.12.2016, 12:32 Uhr

Am Samstag, 3. Dezember findet der oö-weite Warensammlungstag für die Rotkreuz-Sozialmärkte statt.

BEZIRK. „Kauf 1 Stück mehr“. Unter diesem Motto findet die oö-weite Warensammlungstag statt. Auch in unserem Bezirk stehen an diesem Tag Rotkreuz-Mitarbeiter bei regionalen Lebensmittelmärkten und bitten die Kunden, ein zusätzliches Produkt zu kaufen und dieses zu spenden. Verkauft werden diese Spenden in den Sozialmärkten des Roten Kreuzes Urfahr-Umgebung.In den Märkten werden Waren des täglichen Gebrauchs zu stark reduzierten Preisen angeboten. Das Sortiment variiert, je nachdem welche Produkte von den Kooperationspartnern zur Verfügung gestellt werden. „Gerade in der Zeit vor Weihnachten wollen wir unseren Kunden ein breites Sortiment anbieten und deshalb sammeln unsere Rotkreuz-Mitarbeiter,“ erklärt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Aichinger Walter. „Besonders begehrte „Sammelstücke“ sind Produkte, die schnell vergriffen sind bzw. nur selten den Sozialmärkten überlassen werden wie Seife, Shampoo, Salz und Mehl.“1,5 Millionen Menschen gelten laut Statistik Austria in Österreich als armutsgefährdet. Sie müssen jede Kaufentscheidung sorgsam überlegen und sind speziell in der Weihnachtszeit neben den großen finanziellen auch von seelischen Sorgen geplagt. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, menschliches Leid zu lindern, egal in welchen Lebenslagen. Viele Menschen sind in Oberösterreich armutsgefährdet, so war die Gründung unseres ersten Sozialmarktes vor sieben Jahren eine logische Konsequenz. Heute betreiben wir 22 Märkte und es werden sicherlich noch mehr“, erklärt OÖ. Rotkreuz-Präsident Dr. Walter Aichinger.Für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei Stefan Zierlinger,Rotes Kreuz Urfahr-Umgebung, 0732 7644 406, stefan.zierlinger@o.roteskreuz.at