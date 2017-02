MV Hellmonsödt: 25.2.: Faschingsball: „Anticouching“

AT

, 4202 Hellmonsödt AT

Turnsaal der Schulen , 4202 Hellmonsödt AT

Rund geht‘s am Faschingssamstag, 25.02.2017, in Hellmonsödt!

Der Musikverein Hellmonsödt veranstaltet wieder den legendären Faschingsball "Anticouching".

Los geht's um 20:15 Uhr im Turnsaal der Schulen Hellmonsödt mit der Eröffnung der Jugendkapelle. Für gute Unterhaltung im Ballsaal sorgt die Band Nightfever und DJ Rainer in der Bar.

Außerdem wartet auf die Besucher eine Tombola mit tollen Preisen und eine lustige Mitternachtseinlage. Für die größten maskierten Gruppen gibt's eine Überraschung.

Karten (VVK € 8/AK € 10) gibt's bei den Musiker/innen und auf der RAIBA Hellmonsödt.



www.mvhellmonsoedt.at