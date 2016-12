Neuer Pendlerparkplatz für die Gemeinde Lichtenberg

03.12.2016, 15:05 Uhr

32.000 Euro Förderung des Landes OÖ bringt Pendlerparkplatz ins Ortszentrum

LICHTENBERG/LINZ. "Wir sind ständig bemüht, sinnvolle Parkräume für Pendlerinnen und Pendler zu schaffen. Deshalb bin ich sehr froh, dass im Zuge des Parkplatz-Bauprojekts in Lichtenberg Synergien für neue Pendlerparkplätze geschaffen werden konnten", befürwortet Landesrat für Infrastruktur Günther Steinkellner das Projekt.Von der Gemeinde Lichtenberg wurde im Ortszentrum von Altlichtenberg ein Parkplatz mit 63 Stellplätzen errichtet. Hiervon werden 30 Parkplätze als Pendlerparkplätze deklariert. Die Gemeinde wurde für dieses Projekt mit einem Landesbeitrag in Höhe von 50 % der Kosten unterstützt. Diese belaufen sich auf ca. 32.000 Euro."Als Infrastruktur-Landesrat freut es mich, dass durch die geschaffenen Parkräume eine weitere Verbesserung für die Pendlerinnen und Pendler erzielt wird", so Steinkellner abschließend.