„Offenes Singen & Mundart aus Oö.“

am Dienstag 13. Sept. 2016 um 14 Uhr in der Café-Konditorei Kastner am Hauptplatz in Bad Leonfelden.Toni Pichler singt Sommer-u. Herbstlieder, Gregor Riegler aus Mauthausen liest Heiteres aus seinen Büchern!!!