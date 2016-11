Pizza rund um die Uhr

23.11.2016, 20:00 Uhr

Eine 24-Stunden Pizzeria an der A7 in Engerwitzdorf soll den Rastplatz gastronomisch wiederbeleben.



Erholung am Rastplatz

ENGERWITZDORF. Seit Kurzem können sich Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit auf der ASFINAG-Raststätte in Engerwitzdorf eine ofenfrische Pizza nach Wahl backen. Markus Obermüller und Christian Stadler, frisch gebackene BistroBox Franchisepartner, eröffnen jetzt zwei neue Standorte an der A7 und sorgen so für eine gastronomische Wiederbelebung. Der Spezialofen von BistroBox bäckt die Pizza auf Knopfdruck mittels Heißluft in nur zwei Minuten. Neben der Pizza wird in der BistroBox auch ein Sortiment von über 90 Produkten angeboten. Personal gibt es keines. Die Kunden haben rund um die Uhr Zugang und können sich ganz einfach selbst versorgen. "Ob eine ofenfrische Pizza als Stärkung zwischendurch oder einen wirklich guten Kaffee2Go – die Kunden werden bei uns 24 Stunden bestens versorgt", so BistroBox Franchisepartner Christian Stadler. Die Pizzen werden nach spezieller Rezeptur mit hochwertigen einheimischen Zutaten in Österreich zubereitet. Eine spezielle Verpackung sorgt dafür, dass jede Pizza in optimaler Frische in der BistroBox wartet.Eine Besonderheit ist auch das Ambiente der BistroBox-Lokale. Am Rastplatz Denk können sich die Kunden sogar auf Liegestühlen von einer langen Autofahrt erholen und dabei den Blick ins Grüne genießen.