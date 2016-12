AT

Schülerinnen und Schüler der Berufsschule Linz 1 Friseure unter der Leitung von ihrer Lehrerin Karin Pichler laden am 19. Jänner 2017 ein, sich einen neuen Haarschnitt machen zu lassen.



Wer dieses einmalige Angebot in Anspruch nehmen möchte, ist herzlich eingeladen ab 9:30 Uhr ins Lebenshaus zu kommen.



Um telefonische Anmeldung bis spätestens 18. Jänner 2017 unter Tel. 07212/3012 oder per Mail (lebenshaus@ooe.hilfswerk.at) ist aus organisatorischen Gründen erbeten.