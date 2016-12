Raufhandel zwischen Asylwerbern

17.12.2016, 13:03 Uhr

Mehrere Verletzte gab es in einer einer Asylwerberunterkunft nach tätlichen Auseinandersetzungen.

GALLNEUKIRCHEN. Ein 28-jähriger Iraner soll einem 26-jährigem Syrer, der im Bett lag, gewürgt, verletzt und dem Umbringen bedroht haben. Dann soll sich der Iraner mit einem Messer in der Küche selbst verletzt haben. Als die Polizei nach einer Anzeige am Freitag, 16. Dezember, an der Unterkunft eintrafen, fanden sie einige offensichtlich verletzte Personen. Als andere, zu dieser Zeit zurückkehrende Zimmerbewohner ins Haus zurückkamen, wurden diese von dem Iraner ebenfalls attackiert und geschlagen. Der Mann wollte dann über eine Mauer die Flucht ergreifen, konnte aber von den anderen Personen daran gehindert werden. Dabei stürzte der Mann auf den rund zwei Meter tieferliegenden Asphalt.Nach ärztlicher Versorgung im AKH Linz wurde der Angreifer in das Neuromed Campus gebracht, dort stationär aber nicht aufgenommen, da Selbst- und Fremdgefährdung befürchtet wurde. Aufgrund der vorliegenden strafbaren Handlungen wurde der Mann vorläufig festgenommen. Nach den Einvernahmen der beteiligten Personen ordnete die Staatsanwaltschaft Anzeige auf freien Fuß an. Die Polizei hat ein Betretungsverbot gegen den 28-Jährigen ausgesprochen, er wurde in eine andere Unterkunft gebracht.