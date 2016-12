Reichenau hat die aktivste Landjugendgruppe 2016 des Bezirks

17.12.2016, 15:28 Uhr

Die Landjugend Reichenau setzt sich aus Jugendlichen der drei Gemeinden Reichenau, Ottenschlag und Haibach zusammen.

In Oberösterreich werden mehr als 15.000 Gemeinschaftsaktivitäten von den 218 Landjugendgruppen jährlich durchgeführt. Diese reichen von Gruppenabenden, Brauchtums- und Bildungsveranstaltungen bis hin zu unterschiedlichsten Wettbewerben und Projekten in den Gemeinden.Die 15 Bezirkssieger werden bei der Landesversammlung am 7. Jänner 2017 in der Messehalle Freistadt prämiert. Dort wird außerdem bekannt gegeben, welche von den 15 Gruppen die aktivste Landjugendgruppe Oberösterreich ist.