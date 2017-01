Rostige Dekokugel war Beute nach Einbruch

15.01.2017, 09:47 Uhr

Kurze Zeit nach seiner Tat konnte ein 19-jähriger Asylwerber als Täter ausgeforscht werden.

OTTENSHEIM. Der 19-jährige Asylwerber aus Somalia wird verdächtigt, am Samstag, 14. Jänner, gegen 22.10 Uhr in ein Geschäft in Ottensheim eingebrochen zu sein. Der junge Mann dürfte, so die Polizei, die Auslagenscheibe eingeschlagen haben um ins Geschäft zu gelangen. Seine Beute war eine zur Dekoration angebrachte Kugel aus Roststahl. Der Einbruch wurde von einem gegenüber dem Geschäft wohnenden Zeugen beobachtet, der sofort die Polizei alarmierte. Am Tatort fanden die Polizeibeamten einen auffälligen Schuhabdruck. Bei der Überprüfung eines in der Nähe befindlichen Asylheimes konnte der Tatverdächtige in Flip-Flop und einer frischen Schnittwunde am Fuß angetroffen werden. Da sein Schuhsohlenmuster mit der Schuhspur am Tatort übereinstimmte, wurde sein Zimmer durchsucht. Dabei konnte auch die entwendete Kugel sichergestellt werden. Diese wurde später wieder an den Geschädigten ausgefolgt. Der 19-jährige Somalier wurde auf freiem Fuß angezeigt.