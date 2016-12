Sternsinger unterwegs in Türkstetten

28.12.2016, 13:50 Uhr

Ein großes Danke an jene, die alles vorbereiten, die Sternsinger schminken, die sich immer wieder bereit erklären, einen halben Tag von Tür zu Tür zu gehen, die Sternsingerlieder zu singen und das Sprücherl aufzusagen und um Spenden für die Mission zu bitten (und leider oft vor verschlossenen Türen stehen) und danke auch an jene, die die Sternsinger zum Mittagessen einladen und danke auch an die Spender.