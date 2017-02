Theatergruppe Engerwitzdorf reif für`s Nervensanatorium??

14.02.2017, 10:33 Uhr

Wer ist normal? Was ist verrückt? Schaun sie sich das an und entscheiden Sie selbst …….Musikalisch umrahmt wird das Stück mit Musik von „Blechophon“, die uns in die Welt der 1920er Jahre entführen werden.Aufführungstermine:Premiere Fr 24.3Sa 25.3. Fr 31.3. Sa 1.4. Fr 7.4 . Sa 8.4. jeweils 20 UhrSonntag 2.4. um 17 UhrKarten ab 27.2.2017 erhältlichTel 0664 / 55 41 034 (18-19 Uhr) und www.theatergruppe-engerwitzdorf.at