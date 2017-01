Verhalten im Straßenverkehr in VS Goldwörth trainiert

31.01.2017, 10:48 Uhr

„Blick & Klick“ – Lernen durch Erleben

Sehen und gesehen werden sowie das gesicherte Mitfahren im Auto sind Schwerpunkte der Verkehrssicherheitsaktion „Blick & Klick“ für Kinder der ersten Schulstufe. Aufblasbare Autos bilden die Kulisse, wenn die Verkehrserzieher das richtige Verhalten am Gehsteig und das sichere Überqueren der Straße erklären oder auf dem Turnsaal-Boden die gedachte „Sichtlinie“ darstellen, also jene Stelle an der ein Fußgänger gut gesehen werden kann und auch gut den Straßenverkehr überblicken kann. In einem eigens dafür konstruierten Elektroauto wird durch die Verkehrserzieher des ÖAMTC die Wichtigkeit eines Auto-Kindersitzes erklärt und gemeinsam mit den Kindern geübt. Um das Lernerlebnis zu vertiefen und auch die Eltern einzubeziehen, erhalten die sechs- und siebenjährigen Kinder am Ende des praktischen Teils ein Malheft. Dort finden sie die besprochenen Situationen wieder und können sie beim Ausmalen mit Buntstiften nochmals durchdenken.Seit mehr als einem Jahrzehnt gehört „Blick & Klick“ in vielen Schulen zu einem fixen Bestandteil des Unterrichts. Die Aktion erreichte im vergangenen Schuljahr allein Oberösterreich 200 Klassen bzw. 3500 Schüler.