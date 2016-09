VHS-Kurse in Puchenau in verschiedenen Einrichtungen

28.09.2016, 17:28 Uhr

Genausoviele Kurse

Das Büro und die Seminarräume in der Puchenauer Golfplatzstraße gibt es zwar nicht mehr, aber die Kurse und Seminare in Puchenau finden in derselben Qualität an verschiedenen Orten in Puchenau statt: Hort, Pfadfinderheim, Neue Mittelschule und Musikschule. Es gibt in Puchenau und Ottensheim sogar noch freie VHS-Kursplätze.Die früheren Regionalleiter Karin und Peter Schürz sind nach wie vor als Kursleiter in Puchenau tätig. Auf der neuen Homepage der Volkshochschule sind mehr als 5.000 Kurse und Veranstaltungen angeführt. Es gibt auch Tipps zur Erwachsenenbildung im Bezirk.

Informationen zu Volkshochschulkursen im Internet: