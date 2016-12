Waldinger vermisst – Familie quält Ungewissheit

28.12.2016, 20:00 Uhr

Weihnachten verbringen viele im Kreis der Familie – für Angehörige von Vermissten eine sehr harte Zeit.

"Hatte Probleme"

WALDING/OBERNEUKIRCHEN (fog). Der 24-jährige Waldinger Michael Hutter ist seit 1. Juli dieses Jahres abgängig. Handy, Pass und Geldbörse mit allen Kreditkarten ließ Hutter in Walding zurück. Nur 5.000 Euro in bar soll er laut seinem Freund Markus Hofer (23) aus dem Haus, das die beiden in Walding zu zweit bewohnten, mitgenommen haben.Schon seit der Hauptschule in Oberneukirchen kennen sich die beiden. "Ich habe keine Ahnung wo Michael sein kann", sagt Hutter. Er weiß auch nicht welche Kleidung er tragen könnte. Da Hutter keinen Führschein hat, ist es eher unwahrscheinlich, dass er mit dem Auto unterwegs ist.Die Hoffnung auf ein Weihnachtswunder hält sich bei der Mutter des vermissten Waldingers in Grenzen: "Ich glaube nicht, dass er nach einem halben Jahr plötzlich zu Weihnachten vor der Tür steht", so Marianne Heer aus Oberneukirchen.Sie wisse, dass ihr Sohn Probleme hatte, "aber, dass er einfach so verschwindet, passt nicht zu ihm". Früher sei er schon sporadisch heimgekommen, erzählt die besorgte Mutter, zum Beispiel, um Wäsche waschen zu lassen oder zum Mittagessen. Als Michael noch mit seiner Freundin zusammen war – die beiden wohnten in Plesching – sei das öfter mal der Fall gewesen. Aber das ist fünf Jahre her. "Die Ungewissheit macht mich wahnsinnig. In der Nacht höre ich seine Stimme."Auch die Personenfahndung des Landeskriminalamts tappt derzeit im Dunkeln. "Derzeit fehlt jede Spur", sagt Thomas Löfler vom LKA.Weil sich Michael Hutter öfter mal im angrenzenden Südböhmen aufgehalten haben soll, wurde die Suche auch auf Tschechien ausgeweitet.

Personenbeschreibung:

Hubschrauber-Suche

Michael Hutter ist 184 Zentimeter groß und muskulös. Er hat kurze schwarze Haare. Die Fahndungsabteilung des LKA ist für Hinweise dankbar (Tel. 059133/40-3602).Weiterhin jede Spur fehlt von zwei 28-Jährigen. Maximilian Baumgartner aus Zwettl und Andreas Leitner aus Waxenberg sind seit 12. September 2015 abgängig (wir berichteten). Thomas Löfler vom LKA hat vor etwa einem Monat in Kooperation mit der tschechischen Polizei einen Suchrundflug mit dem Hubschrauber im Gebiet Moldaustausee erfolglos durchgeführt. Es hätte sein können, dass sie verunfallt sind und das Unfallwrack von oben sichtbar sei, so Löfler. Die beiden Freunde waren mit einem silbernen Citroen BX, Baujahr 1987, Kennzeichen UU-883DP, unterwegs. Auch ein Fahndungsaufruf in der deutschen Fernsehsendung "Aktenzeichen XY" blieb erfolglos.