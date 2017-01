"Wenn sie sich freuen, freu ich mich auch"

04.01.2017, 20:00 Uhr

Engelbert Stadler aus Steinbach lebt seine Bastelleidenschaft in seinem ehemaligen Betrieb aus.

ALBERNDORF. Durch seine vor rund acht Jahren neu entdeckte Liebe zum Holz und dessen handwerklicher Bearbeitung kam Engelbert Stadler aus Steinbach auf die Idee, Kunstwerke aus Holz zu entwerfen. „Angefangen hat das alles eigentlich nur als persönliches Hobby. Dann habe ich gemerkt, dass die vielen Leute, denen ich durch ein kleines Geschenk Freude bereitete, darauf ansprechen. Sie haben mich dazu animiert, was ich noch so alles ausprobieren könnte“, erzählt der „Müllner Bertl“, welcher sich immer wieder neue Ideen auf anderen Märkten oder im Internet holt.

Leidenschaft früh erkannt

Für jeden das Richtige

Dem Werkstoff Holz ist der ehemalige Besitzer des Sägewerks Stadler in Steinbach schon immer treu. War dies früher durch die Arbeit als Betreiber einer Wandersäge oder später als "Sagler" selbst. Der Drang nach etwas Neuem hat Engelbert Stadler schon immer verfolgt. „Wir haben früher unseren Betrieb auch schon stets auf Innovationen ausgerichtet und uns danach orientiert, was der Kunde will. Vor allem Holzdecken waren eine Zeit lang gefragt. Dieser Herausforderung habe ich mich damals verschrieben.“ Schon zu jener Zeit hat er seine Bastelleidenschaft erkannt, die er nun in der Pension in seinem ehemaligen Betrieb auslebt.Zu den kreativsten Ideen zählen mittlerweile Vasen, Miniweinkellereien, Engel, Weihnachtsbäume, Kerzen, gedrechselte Holzteller und sogar eine hölzerne Registrierkassa hat er inzwischen entwickelt. „Je rustikaler die Holzkreationen, desto gefragter sind sie“, erzählt Stadler. Die größeren Stücke kommen im Außenbereich eines Hauses zur Geltung, die kleineren zieren den Wohnbereich oder dienen als originelles Geschenk. Das Holz für die Kunstwerke kommt aus Abfällen vom Betrieb, das Hartholz von Bauern und das Rindenholz sucht der Künstler im Wald. Aber auch umgeschnittene Obstbäume und außergewöhnlich gewachsene Rindengebilde hat er im Visier. „Bei den Geschenken, mit denen ich Leuten eine Freude bereiten will, darf natürlich der persönlich eingebrannte Spruch nicht fehlen." Der „Müllner Bertl“ will den Menschen mit seinen Ideen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. „Wenn sie sich freuen, dann freu ich mich auch“, sagt Engelbert Stadler.