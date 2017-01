Zipfelbobrennen der JVP in Oberneukirchen

Am Samstag, 21. Jänner 2017 steigt beim „Amberger“ in Lobenstein 22 in Oberneukirchen das erste Zipfelbobrennen der Jungen ÖVP.



Mitmachen können Alt und Jung, so die engagierte Obfrau Claudia Bräuer.



Rennstart ist um 13.30 Uhr. Das Startgeld beträgt 3,00 Euro.

Anmeldung und Startnummernvergabe: 12:30 Uhr



Die Siegerehrung findet gleich im Anschluss statt.



Solltet Sie keinen Zipfelbob haben, ist das überhaupt kein Problem. Bitte telefonisch melden unter 0664 913 70 51. Es wird einer kostenlos zur Verfügung gestellt.



Für das leibliche Wohl ist mit heißen und kalten Getränken ebenfalls bestens gesorgt.



Für etw. Unfälle übernimmt der Veranstalter keine Haftung!!!



Zuschauer und „Anfeuerer“ sind natürlich herzlich willkommen!