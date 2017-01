Zirka 12.000 Pässe laufen heuer in UU ab

18.01.2017, 12:14 Uhr

Die Passbehörde der Bezirkshauptmannschaft rechnet mit einem doppelt so hohen Kundenansturm.

URFAHR-UMGEBUNG (fog). Im Jahr 2006 wurde auf die Hochsicherheitspässe umgestellt. Damals nützten viele die Gelegenheit, den Reisepass ohne Fingerprint noch einmal zehn Jahre zu verlängern. "Daher sind jetzt zahlreiche Reisepässe abgelaufen", sagt die Leiterin der Sicherheitsabteilung der Bezirkshauptmannschaft (BH) Urfahr-Umgebung, Andrea Außerweger. Sie empfiehlt rechtzeitig einen Antrag bei der BH-Bürgerservicestelle einzubringen. In Österreich sollen es rund 1,1 Millionen sein, im Bezirk etwa 12.000. Außerweger: "Viele glauben, dass sie auf einer Reise in einem EU-Land keinen Pass mitführen müssen. Aber das ist ein Irrtum. Ein gültiges Reisedokument ist bei jeder Reise dabei zu haben." Dazu zählt nicht der Führerschein, sondern Reisepass oder Personalausweis.

Persönlich beantragenEin Reisepass kann bei jeder Passbehörde beantragt werden, unabhängig vom Wohnsitz, das heißt bei jeder Bezirkshauptmannschaft, bei jedem Magistrat und sogar bei den meisten Gemeindeämtern. In Urfahr-Umgebung können bei 21 der 27 Gemeindeämter Reisepässe beantragt werden. Diese werden von der Staatsdruckerei Wien gedruckt und innerhalb von fünf bis neun Werktagen per RSB-Brief zugestellt. "Wichtig ist, dass Reisepässe immer persönlich beantragt werden müssen. Das gilt auch für Kinder", so Andrea Außerweger.Gebühren & FotosDie Ausstellungskosten für einen Reisepass betragen ab dem 12. Lebensjahr 75,90 Euro, darunter 30 Euro. Es gibt auch noch Expresszustellungen innerhalb von drei Werktagen um 100 Euro (45 Euro bis zum 12. Lj.) oder am nächsten Werktag um 220 Euro (165 Euro bis zum 12. Lj.). Mitzunehmen sind der alte Pass – dieser wird auf der Behörde entwertet – und ein Passfoto, das den internationalen Kriterien entspricht. Dieses Foto darf nicht älter als sechs Monate sein, es hat eine bestimmte Größe und die Identität muss eindeutig erkennbar sein.Infos, welche Dokumente bei der erstmaligen Ausstellung eines Passes mitzunehmen sind: Passbehörde