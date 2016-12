Gallneukirchen wird heute den Ausstieg aus ATTAC beschließen

15.12.2016, 11:03 Uhr

Seit zehn Jahren ist Gallneukirchen „ATTAC-Gemeinde“. In der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 15. Dezember 2016, um 19.30 Uhr soll diese Zusammenarbeit per Gemeinderatsbeschluss aufgekündigt werden.

GALLNEUKIRCHEN. Bürgermeisterin Gisela Gabauer (ÖVP) ließ "Auflösung von ATTAC" als Tagespunkt bei der heutigen Gemeinderatsstitzung setzen. Voraussichtlich werden ÖVP (14 Mandate) und FPÖ (3 ) die SPÖ (9) und die Grünen (5) mehrheitlich überstimmen. Die Argumente für den Ausstieg will Gabauer erst heute in der Sitzung darlegen.ATTAC bedauert diesen Schritt in einer Presseaussendung: "Die ATTAC-Gruppe Unteres Mühlviertel und die Gemeinde Gallneukirchen haben in dieser langen Zeit regelmäßig miteinander Veranstaltungen organisiert, welche immer wieder auf großes öffentliches Interesse gestoßen sind, heißt es in der Presseaussendung. Zuletzt kamen etwa 350 Menschen zum Vortrag von Christian Felber zum Thema „Gemeinwohlökonomie“." Regelmäßige Gespräche mit dem Stadtrat seien von gegenseitiger Wertschätzung geprägt gewesen, heißt es weiters. Und: "Immer wieder wurde uns gegenüber seitens der Gemeinde betont, wie wichtig unsere Arbeit sei." Im Juni soll es ein Gespräch gegeben haben. "Dabei wurde seitens der Gemeinde für die weitere Zusammenarbeit der Wunsch nach einer stärkeren Fokussierung auf lokales und regionales Wirtschaften hervorgehoben. Niemand von den Stadträten hat dabei auch nur ansatzweise davon gesprochen, dass es Unstimmigkeiten in der Zusammenarbeit gäbe und eine Unterstützung der Gemeinde für ATTAC in Frage gestellt wäre."

Nach einer Sitzung des Wirtschaftsausschusses Ende November soll ATTAC inoffiziell erfahren haben, dass der Status „ATTAC-Gemeinde“ fraglich sei und der Ausstieg geplant sei. "Wir haben keinerlei offizielle Mitteilung bekommen", ist der ATTAC-Aussendung zu entnehmen. Die ATTAC-Gruppe "Unteres Mühlviertel" wird an der Gemeinderatssitzung heute teilnehmen, obwohl sie in der Gallneukirchner Gemeinderatssitzung vermutlich nicht zu Wort kommen sollen.(= frz.: association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne) ist eine Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürger und gemeinnützige, globalisierungskritische Nichtregierungsorganisation. Bekanntester Vertreter und Gründungsmitglied in Österreich ist Christian Felber (Gemeinwohlökonomie).