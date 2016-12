24.12.2016, 14:50 Uhr

Gartenstädter:"Kein Radweg südlich der B127"

PUCHENAU. Die Interessensgemeinschaften der Gartenstädte I und II sind gegen die Pläne des Landes OÖ, den bestehenden Radweg nördlich der Rohrbacher Straße (B127) auf die Südseite der Bundesstraße zu verlegen. Das bekundeten sie mit einem offenen Brief an Landesrat Günther Steinkellner (FPÖ) und Bürgermeister Gerald Schimböck (ÖVP). Der neue Radweg soll in einem ersten Schritt vom Treppelweg aus Alt-Urfahr kommend beim Fernwärme-Heizkraftwerk bis zur "Spar-Kreuzung" in das öffentliche Straßennetz eingebunden werden. Ein Mischverkehr auf der Wilheringerstraße und Gartenstadtstraße, also das Nebeneinander von Kfz, Radfahrern und Fußgängern, würde laut Gartenstädtern nicht konfliktfrei verlaufen können, beziehungsweise sogar gefährlich sein, insbesondere bei der geplanten neuen Feuerwehr und Polizei sowie bei der "Spar-Kreuzung".

