Pendlerplattform hat 4.000 Unterstützer

18.01.2017, 12:09 Uhr

"Mühlviertler Pendlerallianz" strebt die 5.000er-Marke an und will "aktionistisch" werden.

MÜHLVIERTEL. Der Sprecher der "Mühlviertler Pendlerallianz" und Nationalratsabgeordnete Michael Hammer (ÖVP) freut sich über die vielen Unterstützer der Pendlerplattform "gegen-den-stau.at" Hammer: „Sie verleihen unseren Pendlerforderungen mehr Gewicht.“www.gegen-den-stau.at hat die Marke von 4.000 Unterstützern bereits überschritten. „Wir haben damit ohne größere Bewerbung bereits einen guten Grundstock, der unseren Forderungen und Anliegen Gewicht verleiht“, so der Abgeordnete. Ziel sei es, im ersten Quartal 2017 die Zahl auf 5.000 zu erhöhen.

Nein zu Linzer Parkplänen

Ein erster Schritt dazu sollen "verstärkte Aktivitäten" gegen die geplante Parkgebühr am Jahrmarktgelände in Linz-Urfahr und das damit verbundene Parkkonzept sein. „Hier ist der Unmut und der Zorn der Pendler derzeit besonders groß und wir werden im Mühlviertel sicher noch breitere Unterstützung sammeln und aktionistisch sein", so Hammer. Konkrete Aktionstermine sind nicht bekannt.