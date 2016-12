Umfahrung Zwettl: SPÖ vermisst Transparenz

24.12.2016, 14:00 Uhr

Seit Beginn der Korridoruntersuchung im Oktober 2014, hatte das Land OÖ betont, auf die Einbindung der Bürger und auf Transparenz großen Wert zu legen. Die SPÖ vermisst aber diese Transparenz: "Im Jahr 2016 erfolgte keinerlei Einbindung des begleitenden Arbeitskreises seitens des Landes", steht fettgedruckt im offenen Brief. Aus dem Büro von Landesrat Steinkellner heißt es, dass "die ausgearbeiteten Linienführungen der einzelnen Trassen und die interdisziplinären Ergebnisse der einzelnen Fachabteilungen des Landes gerade zusammengeführt werden". Die Zwettler Amtsleiter sei über den Zwischenstand am 6. Dezember 2016 informiert worden, heißt es weiters. Steinkellners Büro stellt eine fachliche Empfehlung für Ende Jänner oder Anfang Februar 2017 in Aussicht.