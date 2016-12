Aufsteiger wollen in Liga bleiben

05.12.2016, 18:00 Uhr

Bezirksliga Nord: Bad Leonfelden und Schweinbach in der Tabellenmitte

BAD LEONFELDEN/SCHWEINBACH (fog). Viele waren gespannt, wie sich Aufsteiger Union Bad Leonfelden in der Bezirksliga Nord im Herbst schlägt. Nach einem holprigen Start, schaut für Trainer Gerhard Meindl und seine Mannen ein Mittelfeldplatz in der Herbsttabelle heraus."Ich habe gewusst, dass es schwer wird in der Bezirksliga. Am Anfang der Saison hatten wir das Pech mit vielen Verletzten und nicht gerade Spielglück. Gegen Vorderweißenbach haben wir in der 94. Minute den Ausgleich bekommen und beim 2:2 gegen Schweinbach in der letzten ein Eigentor geschossen", sagt Meindl.Die beiden Siege in den letzten Herbstrunden haben die Kurstädter herausgerissen: 4:1 gegen Gramastetten und 5:0 gegen St. Oswald bei Freistadt. Der Trainer, der inzwischen drei Jahre lang in Bad Leonfelden coacht, ist "im Großen und Ganzen zufrieden". Zwölf Tore sind bisher dem tschechischen Stürmer David Radouch gelungen, der in der 1. Klasse noch am Fließband getroffen hat. Meindl: "In der Bezirksliga wird schneller gespielt und in jedem Team sind bessere Kicker, die einen Stürmer aus dem Spiel nehmen können." Radouch werde auch im Frühjahr für Bad Leonfelden spielen, obwohl er sehr umworben sei. Auch Abwehrspieler Martin Slavik bleibt in der Kurstadt.

Junger Coach ist zufrieden"Mit Platz zehn wären wir im Juni zufrieden", meint Schweinbach-Coach Joachim Sommer vom zweiten Urfahraner Aufsteiger in der Bezirksliga Nord.Drei bis vier Punkte hätten die Schweinbacher mehr machen können, so Sommer. Das Frühjahr werde spannend, weil den Gusentalern würden zum Beispiel zum Tabellensechsten nur vier Punkte fehlen, aber der Tabellenletzte Gramastetten würde nur vier Punkte zurückliegen. Schweinbach wäre in der Saison 2014/15 beinahe von der 1. in die 2. Klasse abgestiegen, hat aber in der Saison darauf den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft. Sommer: "Die Umsetzung meiner Vorstellungen hat eine Zeit gebraucht." Das Team wird in der Winterpause nicht verstärkt. "Wir haben die Qualität für diese Liga und wollen so schnell wie möglich die nötigen 30 Punkte für den Ligaverbleib holen."