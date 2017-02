Elf Goldmedaillen für die Fürst-Schwestern

15.02.2017, 16:26 Uhr

Die jüngere Elena Fürst holte sich bei sechs Starts in ihrer Altersklasse gleich sechs Goldmedaillen. Damit zählt Elena – eine sehr fleißige Trainiererin – zu den schnellsten Schwimmerinnen in Österreich des Jahrgangs 2007.

Ihre Schwester Chiara Fürst war mit fünf Goldmedaillen, wie gewohnt die erfolgreichste in ihrem Jahrgang. Außerdem wurde sie Dritte über 200 m Brust in der Allgemeinen Klasse, was für ihren Jahrgang 2003 eine ausgezeichnete Leistung darstellt. Chiara konnte sich somit für die Österreichischen Hallenmeisterschaften der Nachwuchsklasse von 3 bis 5. März 2017 in Dornbirn qualifizieren.