Magdalena Schwarz verteidigte Titel im Langlaufsprint

06.02.2017, 07:20 Uhr

Bei den österreichischen Schüler- und Jugendmeisterschaften der Langläufer in

St. Ulrich am Pillersee hat Magdalena Schwarz von der SU Raika Zwettl eine weitere Goldmedaille im Sprint erkämpft. Auch Anja Grasböck wartete mit Ergebnissen auf.

ZWETTL. Nach der Bestzeit im Prolog war klar, dass auch der Sieg im Sprint nur über Magdalena Schwarz (U18) gehen kann. Im Endlauf hielt die Zwettlerin alle Mädels in Schach und gewann mit deutlichem Vorsprung die Goldmedaille. Für Anja Grasböck war die Ausgangsposition im Sprint ungleich schwerer, weil sie es als U16-Starterin mit um bis zu zwei Jahren älteren Läuferinnen zu tun bekam. So gesehen kann schon die Qualifikation für die Finalläufe und Rang zwölf als Erfolg gewertet werden.Im Klassikbewerb über fünf Kilometer kamen die beiden Union-Zwettl-Langläuferinnen in ihren Alternsklassen nicht über Platz vier hinaus.Bei den Staffelbewerben haben Magdalena Schwarz und Anja Grasböck gemeinsam mit Ines Fuchs-Eisner von der SU Böhmerwald-Haderer die Fahnen für Oberösterreich hochgehalten und Platz sieben erreicht.