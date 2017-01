Ruckendorfer holte zwei Austriacup-Siege

30.01.2017, 14:19 Uhr

Am Sonntag beim Sprintbiathlon hatte er mit zwei Fehlern beim Liegendschießen zwar einen Fehler mehr als der Zweitplatzierte, gewann aber auch dieses Rennen wegen seiner tollen Langlaufperformance mit 18 Sekunden Vorsprung. Ruckendorfer hat nun die Chance für eine Teilnahme an der Jugend-WM in Osrblie in der Slowakei.