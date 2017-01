Schweinbacher kürten Eisstock-Vereinsmeister

19.01.2017, 13:51 Uhr

In der Gruppe A setzten sich Georg Müller, Hannes Gaffl, Harald Lang undGottfried Walter ungeschlagen an die Spitze. Im Finalspiel gegenden Sieger der B-Gruppe mit Ludwig Buchinger, Josef Hackl, Johann Bockund Harald Arminger gewann die Gaffl-Truppe 13:9 und wiederholte damit den Vorjahressieg.Bürgermeister Herbert Fürst, der sich auch aktiv am Wettkampf beteiligte, gratuliertebei der Siegerehrung im Sportgasthaus allen Teilnehmern und der SektionStocksport für die Durchführung.