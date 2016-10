Lebe dein Talent in Lichtenberg

06.10.2016, 13:30 Uhr

Sebastian Berndorfer erzählt über seine Lehre bei Sano Transportgeräte GmbH in Lichtenberg.

„In der Lehre Metalltechnik- Maschinenbau habe ich gefunden, was mir Spaß macht. Die verschiedenen Bearbeitungsformen für das Material interessieren mich sehr“, sagt Sebastian Berndorfer. Seit September arbeitet er mit großer Begeisterung als Lehrling bei Sano Transportgeräte GmbH in Lichtenberg. „Es freut mich, wenn ich meine geleistete Arbeit sehen kann, im Rahmen der Produktion der Treppensteiger und anderer Transportgeräte gibt es viel zu tun, von Serienproduktion bis Prototypbau neuer Modelle ist alles dabei“, erklärt der Lehrling. „Vorher war ich aneiner HTL, jetzt habe ich zwar während der Woche etwas weniger Zeit, aber dafür plane ich mit meinen Freunden die gemeinsame Freizeit einfach besser.“ Der Werkstattleiter Herbert Kepplinger führt die Lehrlingsgruppe. Er teilt die Arbeitsstationen im Rotationsprinzip zu, so lernen die Lehrlinge den gesamten Betriebsablauf kennen.

Auslandspraktikum

Bei Sano wird auch ein Auslandspraktikum und Englisch im Betrieb angeboten. „Einige meiner Kollegen haben Erfahrung mit Lehre mit Matura. Viele Mitarbeiter haben bei Sano gelernt und haben sich im Betrieb weiterentwickelt mit verantwortungsvollen Aufgaben", so Berndorfer abschließend.