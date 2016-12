PTS: Sprungbrett für die Berufskarriere

28.12.2016, 20:00 Uhr

In der Polytechnischen Schule werden Jugendliche gezielt auf den künftigen Beruf vorbereitet.

BAD LEONFELDEN (vom). "Die Polytechnische Schule ist das Bindeglied zwischen schulischer und beruflicher Ausbildung. Kein anderer Schultyp bereitet künftige Lehrlinge und Facharbeiter so gezielt auf das Berufsleben vor", erzählt Elfriede Draxler, Direktorin der Polytechnischen Schule (PTS) Bad Leonfelden.Teil des Lehrplans im Polytechnikum ist der Unterricht in Fachgruppen. In Bad Leonfelden gibt es die acht Fachbereiche Elektro/Mechatronik/IT, Metall, Holz, Bau, Tourismus, Dienstleistung kreativ, Dienstleistung Gesundheit und Handel/Büro. "In machen Schuljahren kombinieren wir die Fachbereiche auch sinnvoll", so die Direktorin. 13 von 32 Stunden haben Schüler der PTS Fachbereichsunterricht und erhalten dort eine fundierte Berufsgrundbildung. "In den technischen Fachbereichen gibt es sechs Stunden Werkstättenunterricht und daneben technische Seminare. Die Schüler der anderen Fachbereiche erhalten im Kochunterricht, im Übungsrestaurant, bei Tätigkeiten in Übungsfirmen und in Kreativwerkstätten einen Einblick in die beruflichen Aufgabenbereiche", sagt Draxler.

Berufspraktika in regionalen Betrieben

Lehrstelle gefunden

Infotag an der PTS Bad Leonfelden

Die Polytechnischen Schulen arbeiten sehr intensiv mit den regionalen Betrieben zusammen. In Bad Leonfelden lernen die Schüler zu Schulbeginn beim Berufserkundungstag die regionalen Betriebe kennen. "Diese Aktion gestalten wir in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsbund. Außerdem nehmen wir an den GUUTE Lehrlinfs-Tagen teil und stellen so einen Kontakt zwischen den regionalen Betrieben und unseren Schülern her", so Draxler. Auch ein großes Netzwerk an Partnerbetrieben ist vorhanden.Neben acht Berufspraktischen Tagen und fünf individuellen Tagen während der Unterrichtszeit, können die Schüler zusätzlich zwölf Tage in ihrer Freizeit in Betrieben schnuppern und so einen Einblick in die Arbeit gewinnen. "Diese 'Berufspraktika' sind äußerst wichtig, da sich die Schüler gut orientieren können welche Berufsspate für sie passt", sagt die Direktorin. Das Poly ist die Grundstufe der dualen Ausbildung, welche mit der Lehre mit Matura eine weitere Säule hin zur Matura geworden ist. "Ein Jahr in der Polytechnischen Schule ist niemals ein „vergeudetes“ Jahr. Unsere Schüler gehen bestens orientiert und vorbereitet in die duale Ausbildung. Keine andere Schule bietet so viel Vorbereitung auf das Berufsleben. 100 Prozent unserer Schulabgänger, die eine duale Ausbildung anstreben, haben zu Schulschluss eine passende Lehrstelle", so die Direktorin.Für das Angebot in der PTS hat sich auch Paul Manzenreiter aus Sonnberg entschieden. Er besucht derzeit den Fachbereich Elektro in der Polytechnischen Schule Bad Leonfelden. "Paul hat sich ganz bewusst für das Poly entschieden. Seine Leistungen in der Neuen Mittelschule waren sehr gut. Er hätte ohne weiteres auch eine weiterführende Schule besuchen können", sagt Elfriede Draxler. "Ich wollte nicht noch länger nur in der Schule sitzen sondern auch arbeiten", sagt Paul Manzenreiter. Nach einigen Schnuppertagen hat der Schüler bereits eine Lehrstelle bei der Firma Hainzl in Linz gefunden. "Ich freue mich schon sehr auf die Lehre. Ich denke bereits jetzt an die Meisterprüfung. Ob ich Lehre mit Matura mache, weiß ich jedoch noch nicht", so der zukünftige Lehrling.Am Mittwoch, 25. Jänner, lädt die Polytechnische Schule Bad Leonfelden von 9 bis 15 Uhr zu einem Infotag ein. Neben Infos aus der Schule sind auch Firmen anwesend und bieten Einblicke in ihre Arbeit. Direkt vor Ort gibt es an diesem Tag auch Anmeldemöglichkeiten für das Schuljahr 2017/18.