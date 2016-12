Umfrage zur Standortqualität

07.12.2016, 15:41 Uhr

WKO will Rahmenbedingungen für Unternehmer im Bezirk verbessern

Online-Umfrage

BEZIRK. Ob Breitband-Internet, gut ausgebaute Straßen oder ein insgesamt unternehmerfreundliches Klima: Die Standortqualität in Urfahr-Umgebung wird in Zukunft eine noch größere Bedeutung für Unternehmer bekommen. Daher ergreift die WKO die Initiative und legt den Fokus noch stärker auf die Standort-Entwicklung im Bezirk.Es geht darum, die Rahmenbedingungen für bestehende Unternehmen und Gründer in der Region zu verbessern. Damit werden die Betriebe gezielt in ihrer Entwicklung und ihrem Wachstum unterstützt. „Wir konzentrieren uns vor allem auf Standortfaktoren, die wir regional auch beeinflussen und vorantreiben können“, sagt Obmann Reinhard Stadler. Gemeinsam mit den Betrieben werden die wichtigsten Themen als Aktionsprogramm und Forderungen ausgearbeitet und dann mit den notwendigen strategischen Partnern vorangetrieben und umgesetzt. Um in einem ersten Schritt die regionalen Bedürfnisse zu erfahren, wendet sich die WKO an die Betriebe. In einer Online-Umfrage sollen die Unternehmer bekannt geben, was aus ihrer Sicht am wichtigsten ist. „Im ersten Halbjahr 2017 werden wir dann ein eigenes Standortentwicklungs-Konzept erarbeiten, das auf ganz konkrete Maßnahmen konzentriert sein wird“, erklärt Franz Tauber, Leiter der WKO Urfahr-Umgebung. Die Umfrage finden Sie unter wko.at/ooe/uu