Wieder Podestplatz für Mahringer

19.12.2016, 14:35 Uhr

Der Waldinger Fechter Josef Mahringer zeigte beim U20-Weltcup in Basel mit Platz drei auf.

BASEL/WALDING. In der Vorrunde steckte dem BORG-Leistungssportler wohl noch der gerade erklommene „Fast-6000er“ in den Knochen. Mit nur zwei Siegen bei vier Niederlagen rutschte Mahringer nur ziemlich knapp in die KO-Phase. Hier allerdings fand er sehr schnell wieder zu seiner alten Form zurück. In seinem ersten Gefecht musste der Fechtunion Linz-Fechter aufgrund seiner schlechten Setzung gleich gegen den aktuellen U20-Mannschafts-Weltmeister Balint (HUN) auf die Planche.Diesen konnte der Waldinger souverän mit 15:8 besiegen und somit war der Bann gebrochen. Anschließend schlug der 19-Jährige relativ ungefährdet seine Gegner aus Frankreich, Ägypten und Dänemark.Erst der Ungar Nagy konnte seinen Erfolgslauf stoppen und somit wurde Josef Mahringer ausgezeichneter Dritter in diesem international sehr stark besetzten Teilnehmerfeld von 189 Startern aus 28 Nationen.Gleichzeitig holte sich Stefanie Fehrer (ebenfalls Fechtunion Linz) mit einem guten 25. Rang beim Damen-U20-Weltcup in Burgos eine weitere Qualifikation für die U20-Welt- und Europameisterschaften 2017.