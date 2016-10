10. Oktoberfeier in Arnoldstein

Arnoldstein: Gemeindeplatz |

Am Freitag, dem 7. Oktober, wird am Gemeindeplatz Arnoldstein eine 10.-Oktober-Feier stattfinden. Beginn ist um 10.30 Uhr, anschließend Kranzniederlegung in der Mörtl-Hubmann-Gasse. Um 11 Uhr beginnt das Totengedenken beim Kriegerdenkmal am Marktplatz.