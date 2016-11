20 Jahre Krampusgruppe Finkenstein

FINKENSTEIN. Seit dem Jahre 1996 besteht nun schon die Krampusgruppe Finkenstein. Seither nimmt die Gruppe an unzähligen Veranstaltungen und Krampusläufen, nicht nur in Kärnten sondern auch weit über die Staatsgrenzen hinaus (Deutschland, Italien, Südtirol) teil.Das Highlight des Krampustreibens ist der jährliche Krampusumzug in Finkenstein. Dieses Jahr findet der Umzug im Rahmen des 20-jährigen Jubiläums am Mittwoch, 7. Dezember um 19 Uhr in der Marktstraße, am Parkplatz des Gemeindeamtes, mit anschließender Krampusdisco statt.

Alle sind herzlichst eingeladen, mit den Krampussen einige schaurige Stunden zu verbringen.Um weiterhin erfolgreich bleiben zu können, ist es wichtig, dass ständig junge und motivierte Burschen (ab 16 Jahren) zur Krampusgruppe Finkenstein finden. Bei Interesse kann sich der- bzw. diejenige unter der 0664/2418440 melden.