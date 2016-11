, Kirchenpl. , 9544 Feld am See AT

FELD AM SEE. Am Samstag, 3. Dezember um 19.30 Uhr lädt die evangelische Kirche Feld am See zu einem besinnlichen Adventkonzert ein. Den Abend gestalten der Kaninger Viergesang & Family. Mitwirkende sind u.a. die "2 und 2 Musi".



Karten erhalten Sie unter der Nummer 0676/4966016 oder unter 0676/9401222 sowie in der Trafik Feld am See.