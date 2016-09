, Kirchenpl. , 9544 Feld am See AT

FELD AM SEE. Am Dienstag, 11. Oktober gibt der MGV Almrose um 20 Uhr ein Konzert in der evangelischen Kirche Feld am See und singt zugunsten der Murenopfer von Afritz.



Eintritt: freiwillige Spende



Vor und nach dem Konzert gibt es einen Aussschank am Kirchenplatz durch die Trachtenkapelle Feld am See.



Unterstützt wird die Veranstaltung von Murauer Bier