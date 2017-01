Besuchen Sie den Sportlerball 2017

WEISSENSTEIN. Am Samstag, 14. Jänner ist es soweit! Der SK Weißenstein Evonik lädt ab 21 Uhr (Einlass bereits um 20 Uhr) ins Kulturhus zur großen Ballnacht.



Nach der Eröffnung mit der Drautaler Dance Company sorgt das "Kärntnerland Trio" für musikalische Unterhaltung.



Ab 22 Uhr geht es heiß her, denn es wird in der Sportlerdisco getanzt bis die Sohlen qualmen.



Karten erhalten Sie bei allen Spielern und Funktionären sowie in der Drautalbank Weißenstein.



Kartenpreise: Vorverkauf EUR 6,- und an der Abendkassa EUR 8,-



Tischreservierungen unter 04245/2258.