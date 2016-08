Blues vom Feinsten mit Jack Broadbent

VELDEN. Am Donnerstag, 8. September, 20.30 Uhr im Bluesiana, Franzosenallee 9.Bootsy Collins & Canned Heat feiern ihn als Messias, der dem Blues neue Lebensgeister einzuhauchen vermag.Sein letztjähriges Debüt «Along the Trail of Tears» ist groß & wird nur getoppt von seinem diesjährigen Album „Portrait“.Seine Socialmedia Werte schießen voll durch die Decke, das heißt: weit über die Millionenmarke.

Gitarre, Verstärker & einen Flaschenhals oder seinen Flachmann – mehr brauchte Jack Broadbent nicht, um als Straßenkünstler die Passanten mit seinen improvisierten Stücken zu begeistern.Nun wachsen die Bühnen rasant & Jack tritt solo & als Einheizer von Größen wie Lynrd Skinyrd und Peter Frampton auf.Well I’m sitting in the sunlight, // but all I feel is rain, // no-one but you can be my shelter, // and I won’t see you again. // Coz you’re gone, gone, gone, // gone and left me in the morning sun, // yes you’re gone, gone, gone, // gone and left me in the morning sun, // well the afternoon’s no better, // and the night time’s just begun.Jack’s unerhörter Zeitgenossen-Blues nimmt uns mit auf die Reise, eine Reise durch die lebensfrohe Sommernacht.Tickets: Vorverkauf: EUR 33,-; Abendkasse: EUR 38,-; KelagPlus Club EUR 28,-; Studenten EUR 25,-Nähere Informationen erhalten Sie uner 0699/81915128 oder auf www.bluesianan.net