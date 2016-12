Chris Oliver & kelagBIGband

VELDEN. Am Mittwoch, 28. Dezember, 20 Uhr sind Chris Oliver & die kelagBIGband mit einem Konzert der Extraklasse zu Gast im Casino.„That’s Life“ ist das Motto des Abends mit einem der derzeit besten Swing-Sänger Österreichs: Chris Oliver. Gemeinsam mit der kelagBIGband würdigt er zwei der legendärsten Entertainer: Dean Martin und Frank Sinatra.Chris Oliver nimmt das Publikum mit auf eine Reise zurück in die Zeit, als das „Rat Pack“ Konzerthallen zum Kochen brachte.

Seine musikalische Philosophie: „Swing ist ein Lebensgefühl, die Dinge im Leben nicht allzu schwer zu nehmen. Swing ist eine Metapher für die Ups and Downs im Leben.“Über Chris Oliver:geboren: am 3.11.1967 in GrazBerufung: The Voice of SwingNicht jede Stimme ist für jede Musikrichtung geeignet. Aber wer einmal Chris Oliver live erlebt hat, weiß, dass das die Stimme des Swings ist.Als Sänger und Spätberufener hat er sich im Jahre 2010 ein Herz genommen und sich gesagt „Jetz oder nie!“. Dabei war für Chris Oliver klar, dass er nur echte und authentische Musik machen kann und will.Jetzt, nachdem er diese Entscheidung getroffen hat, genießt er diese Entscheidung Tag für Tag. Es freut Ihn, hautnah mitzuerleben, was guter Swing, der zum Teil mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel hat, zu bewegen vermag.Kartenvorverkauf: 04242/27341 sowie bei Ö-Ticket.