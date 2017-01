Die Montessorischule De La Tour stellt sich vor

AT

TREFFEN. Am Freitag, 13. Jänner von 9-13 Uhr lädt die Montessorischule De La Tour SchülerInnen, Eltern, PädagogInnen und alle Interessierten, denen eine reformpädagogische Unterrichtsform am Herzen liegt, zum Tag der offenen Tür in die Niederdorferstraße 36 ein.



Nähere Informatinen erhalten Sie unter 04248/3806.