Fasten & Wandern für Gesunde im Kloster Wernberg

WERNBERG. Das spirituelle Klosterfasten & Wandern findet von Sonntag, 11. September, 14 Uhr bis Samstag 17. September im Kloster Wernberg statt.Der Schwerpunkt bei der spirituellen Klosterfastenwoche & Wandern liegt in der vermehrten, jedoch an den Fastenprozess angepassten Bewegung, wie leichte Wanderungen und ausgiebige Spaziergänge.Die Begleitung durch eine Ordensschwester und einen Fastentrainer macht dieses Fasten intensiv erlebbar. Meditationen, spirituelle Impulse, Achtsamkeitsübungen und traditionelles Fastenwissen werden in dieser Fastenwoche angeboten.

Der Mensch lebt aus seinen eigenen Reserven und baut überflüssiges Fett, Salze, Säuren und gespeichertes Wasser ab. Mit viel Bewegung helfen wir dem Körper, sich wirksam zu entschlacken und zu entgiften.Kosten: EUR 595,- Komfort Zimmer, EUR 525,- Klösterliches ZimmerDie Teilnehmeranzahl ist begrenzt.Mindestens 5 Teilnehmer sind Voraussetzung für die Durchführung.Nähere Informationen erhalten Sie unter 04252/2216 oder gaeste-bildungshaus@klosterwernberg.at.