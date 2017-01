Finnissage Anita Kirchbaumer - am Saxophon Hans Kawrza - Freitag 13.1.2017 18h30

Der Kulturgarten Aichwaldsee freut sich über ein ganz besonderes Highlight in seinem Kulturprogramm am Aichwaldsee: Zum Abschluß der Ausstellung von Anita Kirchbaumer "Lust auf Farbe" wird auch der Saxophonist Hannes Kawrza im Badehaus am See gastieren. Termin ist Freitag, 13.1. um 18.30 Uhr.





Hannes Kawrza studierte bei Prof. Peter Straub an der Musikhochschule Graz, Prof. Eugene Rousseau in Wien, in Frankreich und in den USA. Rege ist seine Konzerttätigkeit als Solist mit Orchester- oder Klavierbegleitung. Hannes Kawrza lehrt am Kärntner Landeskonservatorium in Klagenfurt, an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Graz und an der Ball State University in Muncie, Indiana, USA.





Es würde uns freuen, Sie zu der Finnissage begrüßen zu dürfen. Die ausgestellten Bilder von Anita Kirchbaumer sind übrigens auch käuflich zu erwerben.