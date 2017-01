Gute Laune beim 42. Neujahrsball

ST. JAKOB. Unter dem Ehrenschutz von Peter Kaiser und Heinrich Kattnigveranstaltet das Team der SPÖ St. Jakob im Rosental am Samstag, den 14. Jänner um 20.30 Uhr im Kulturhaus der Marktgemeinde den "Neujahrs Ball".Die Musik zu dieser aufregenden Ballnacht kommt von den "Wörtherseern", einer heimischen Cover- und Schlagerband, die es seit Jahren gibt. Natürlich änderte sich die Besetzung im Laufe der Zeit, aber so passt es, so "Seppi Lesiak" Frontman.

Mit im Gepäck haben sie ihre neueste CD, die sehr erfolgreich ist. Auftrittebeim "Musi Open Air" und Chartplätze bei der Schlagerparade,komplettieren ihren andauernden Erfolg.Als musikalische Einlage wird diesmal "Elisabeth Kreuzer", ein neuer Name am Schlagerhimmel, präsentiert.Mit dem Titel " Alles klar wunderbar" erreichte sie den 3. Platz bei "Kärnten sucht den Schlagerstar". Sie verfolgt mit sehr viel Ehrgeiz, Disziplin und Freude ihre Ziele und erreichte so bereits Radioplays außerhalb ihrer Heimat Kärntens.In der Kellerbar unterhalten die "Längdorfer Amigos" mit aktuellen Schlagern, Evergreens, Oldies, also Tanzmusik für Jung und Junggebliebene.Karten- bzw. Tischreservierungen unter der Nummer: 0676/840060102.